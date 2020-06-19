«Гуля, меня придавило остановкой»: супруга новосибирца рассказала, как ее любимый кричал от боли в «скорой»
Жена пострадавшего новосибирца, на которого 7 июня упала остановка из-за урагана, поделилась подробностями, как все было в тот день.
— 7 июня мой муж хотел поехать в гости к своей матери около 3 часов дня. Он ждал транспорт на остановке «Микрорайон весенний». Меня на тот момент не было в городе. Был сильный порыв ветра, и на него упала остановка. Он сам мне позвонил, чувствовалось, как ему было сложно говорить. Услышала, как он сказал: «Гуля, меня придавило остановкой», — рассказала Гульфия Фасхутдинова.
«Скорую помощь» вызвала девушка, которая увидела все из окна своего дома. Вскоре приехала и мать пострадавшего — вместе с сыном она доехала до больницы.
— Муж очень кричал, когда его везли в больницу. Ремнем безопасности врачи не смогли его зафиксировать, поэтому мама взяла его одной рукой, а плечом держала телефон, чтобы он был со мной на связи. Сам он, как мог, держался за какую-то коробку в машине. Ему сделали операцию. Молю Бога, что мы восстановимся и встанем на ноги, — говорит Гульфия.
КП-Новосибирск Гульфия сказала, что ее муж получил травмы позвоночника, и у него обострились сопутствующие заболевания. Он по-прежнему лежит в реанимации. Женщина осталась с двумя детьми. К ситуации подключилась общественница Светлана Харузина.
Сибирячка не хочет оставлять виновников безнаказанными. Остановка, по словам Гульфии, уже падала в конце мая, но ее поставили обратно, не проверив, будет ли конструкция держаться.
Женщина намерена в суде взыскать моральную компенсацию с виновных.
"Весенний". Гульфия..Группа Моя Первомайка / Светлана Харузина
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Стало известно, в каком состоянии находится новосибирец, на которого упала остановка
Об этом КП-Новосибирск рассказала жена пострадавшего мужчины (подробнее)
«Летающая» остановка травмировала новосибирца
Ее сдуло вовремя урагана, как говорят местные жители, конструкцию сносит не в первый раз (подробнее).
Следователи установят, кто виноват в том, что остановка упала на мужчину
Новосибирец госпитализирован в больницу (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU