«Гуля, меня придавило остановкой»: супруга новосибирца рассказала, как ее любимый кричал от боли в «скорой»

19 Июнь 2020 2020-06-19T05:32:55+03:00

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Жена пострадавшего новосибирца, на которого 7 июня упала остановка из-за урагана, поделилась подробностями, как все было в тот день.

— 7 июня мой муж хотел поехать в гости к своей матери около 3 часов дня. Он ждал транспорт на остановке «Микрорайон весенний». Меня на тот момент не было в городе. Был сильный порыв ветра, и на него упала остановка. Он сам мне позвонил, чувствовалось, как ему было сложно говорить. Услышала, как он сказал: «Гуля, меня придавило остановкой», — рассказала Гульфия Фасхутдинова.

«Скорую помощь» вызвала девушка, которая увидела все из окна своего дома. Вскоре приехала и мать пострадавшего — вместе с сыном она доехала до больницы.

— Муж очень кричал, когда его везли в больницу. Ремнем безопасности врачи не смогли его зафиксировать, поэтому мама взяла его одной рукой, а плечом держала телефон, чтобы он был со мной на связи. Сам он, как мог, держался за какую-то коробку в машине. Ему сделали операцию. Молю Бога, что мы восстановимся и встанем на ноги, — говорит Гульфия.

КП-Новосибирск Гульфия сказала, что ее муж получил травмы позвоночника, и у него обострились сопутствующие заболевания. Он по-прежнему лежит в реанимации. Женщина осталась с двумя детьми. К ситуации подключилась общественница Светлана Харузина.

Сибирячка не хочет оставлять виновников безнаказанными. Остановка, по словам Гульфии, уже падала в конце мая, но ее поставили обратно, не проверив, будет ли конструкция держаться.

Женщина намерена в суде взыскать моральную компенсацию с виновных.

"Весенний". Гульфия..Группа Моя Первомайка / Светлана Харузина

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ИСТОЧНИК KP.RU