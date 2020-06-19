«Ростелеком» в Новосибирске подключил более 6 тысяч интеллектуальных приборов учета

19 Июнь 2020 2020-06-19T05:27:36+03:00

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В квартирах теперь установлено 6 109 умных счетчиков, которые обеспечивают автоматический сбор показаний потребления холодной и горячей воды, электроэнергии или тепла.

Для собственников жилья телеметрия удобна тем, что им не нужно самостоятельно раз в месяц записывать и передавать данные: информация поступает в управляющую компанию в сроки, установленные ресурсными организациями. Решение «Ростелекома» обеспечивает корректность и точность передачи данных, что важно для управляющих компаний: коммунальщики отслеживают прозрачность расчетов со стороны жильцов.

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

- Система телеметрии помогает как жильцам, так и управляющим компаниям так настроить свой быт, чтобы всем было комфортно. Благодаря автоматизации передачи показаний, каждый платит только за потребленные ресурсы, а чужие долги не распространяются на остальных жителей. Это действительно удобно, вот почему за последние два года наша компания почти в три раза увеличила число общедомовых приборов учета, установленных в многоквартирных жилых домах, и подключила более 6 тысяч индивидуальных, - уточнил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

Индивидуальные приборы учета уже появились в домах по улицам Гребенщикова, Тюленина, Ладожская, а также в жилых комплексах «Ясный берег» и «Флора и Фауна». Это стало возможным благодаря сотрудничеству «Ростелекома» с ведущими застройщиками региона и управляющими компаниями, обслуживающими эти многоэтажки.