Новосибирск может стать Городом трудовой доблести: когда и где за это проголосовать

19 Июнь 2020 2020-06-19T04:54:03+03:00

1 июля можно будет проголосовать за то, чтобы Новосибирск стал Городом трудовой доблести и славы. Фото: Алена МАРТЫНОВА

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Подержать инициативу присвоения Новосибирску звания Города трудовой доблести и славы можно будет 1 июля — в тот день, когда пройдет голосование за поправки в Конституцию. Бюллетени, где нужно поставить свою подпись, также будут находиться на участках. Об этом рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

— Сейчас идет нешуточная конкуренция между городами за звание. Мы, наверное, самые первые подали заявку от Новосибирска, оформили ее в полном соответствии с требованиями, мы составили историческую справку. Над ней работал наш музей, архив, институт истории СО РАН. Многие общественные организации поддержали эту инициативу. Сейчас есть возможность у каждого новосибирца поставить свою подпись за то, чтобы городу присвоили это почетное звание. Обращаюсь к вам ко всем: «Поддержите наш Новосибирск!», — призвал градоначальник.

Напомним, Отметим, почетное звание «Город трудовой доблести» присваивают городу, жители которого внесли существенный вклад в победу в Великой Отечественной войне, проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность.

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ИСТОЧНИК KP.RU