Наступил на шею ногой и душил: сибиряку дали 10 лет колонии за жестокое убийство друга

19 Июнь 2020 2020-06-19T04:02:22+03:00

Мужчину отправят в колонию на 10 лет за убийство. Фото: Андрей КОПАЛОВ

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В Новосибирске 42-летний мужчина жестоко избил и задушил своего приятеля, когда был с ним в одной квартире. Об этом сообщила прокуратура Новосибирской области.

— В суде установлено, что убийство произошло 13 октября 2019 года в квартире дома № 22/1 по улице Портовая в Новосибирске. Обвиняемый решил убить потерпевшего, когда между ними произошел конфликт. Мужчина нанес жертве не менее 32 ударов руками и ногами по голове и телу, после чего наступил ногой ему на шею и держал так до тех пор, пока потерпевший не скончался, — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Ленинский районный суд рассмотрел дело и назначил сибиряку 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

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