2020-06-19T03:00:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 19 июня 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 19 июня 2020 года покажет, что происходит в регионе
александра сударь
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В регионе коронавирус обнаружили почти у пять тысяч человек.В регионе коронавирус обнаружили почти у пять тысяч человек.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Первый случай коронавируса обнаружен в Венгеровском районе, теперь «чистым» в регионе остается только один Кыштовский район: наша карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 19 июня 2020 года покажет, где есть заболевшие.

— За последние сутки в больницы районов области госпитализирован 311 пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом, — говорится в сообщении оперштаба.

О ситуации в регионе расскажет карта распространения коронавируса.

О ситуации в регионе расскажет карта распространения коронавируса.

С начала эпидемии коронавирусом заболели 4711 человек, в том числе — 314 детей, выздоровели 2502 пациента инфекционного госпиталя, 63 пациента скончались. За последние сутки стало известно и смерти 78-летней женщины.

В отделениях реанимации находятся 59 человек. На ИВЛ — 17 пациентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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