Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 19 июня 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе
Первый случай коронавируса обнаружен в Венгеровском районе, теперь «чистым» в регионе остается только один Кыштовский район: наша карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 19 июня 2020 года покажет, где есть заболевшие.
— За последние сутки в больницы районов области госпитализирован 311 пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом, — говорится в сообщении оперштаба.
О ситуации в регионе расскажет карта распространения коронавируса.
С начала эпидемии коронавирусом заболели 4711 человек, в том числе — 314 детей, выздоровели 2502 пациента инфекционного госпиталя, 63 пациента скончались. За последние сутки стало известно и смерти 78-летней женщины.
В отделениях реанимации находятся 59 человек. На ИВЛ — 17 пациентов.
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ИСТОЧНИК KP.RU