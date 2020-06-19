Погода в Новосибирске на 19 июня 2020 года: одеваемся теплее

19 Июнь 2020 2020-06-19T02:51:53+03:00

В Новосибирске 19 июня будет прохладно и дождливо. Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Мы узнали, какой будет погода в Новосибирске 19 июня 2020 года

Изменить размер текста: A A

Погода в Новосибирске 19 июня 2020 года: в городе наступает похолодание.

— Днем температура воздуха в Новосибирске составит +14-16 градусов, ночью — +10-12 градусов. Ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северный со скоростью 5-10 метров в секунду, днем — со скоростью 5-10 метров в секунду, — сообщает сайт Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области температура ночью составит +3-8 градусов, местами прогреется до +13. Днем обещают похолодание до +14 градусов. Ожидается переменная облачность, ночью — кратковременные дожди, грозы и град, днем в отдельных районах —кратковременные дожди. Также будет дуть северный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, местами возможны порывы до 18 метров в секунду.

«Яндекс» дает похожий прогноз. По данным сайта, днем в Новосибирске будет максимум 13-14 градусов, небольшой дождь и северо-западный ветер, который будет дуть со скоростью 5 метров в секунду.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923--145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU