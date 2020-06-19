Новосибирский аквапарк могут продать из-за долгов
Группа, которая занималась строительством новосибирского аквапарка, находится на стадии банкротства. Общая сумма долга строительного производства составляет 2,78 миллиардов рублей.
— Самым разумным разрешением процедуры в такой ситуации специалисты считают не продажу главного актива группы (собственно «Аквамира»), а мировое соглашение. Мотив такой: еще один такой аквапарк в Сибири все равно не скоро построят, а значит, он может долго приносить деньги для расчета с кредиторами. Это выгоднее, чем продажа объекта на сторону, тем более на нынешнем состоянии рынка, — сообщает издание «Новая Сибирь».
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, когда аквапарк планирует возобновить свою работу в 2020 году. Как стало известно, двери для посетителей будут оставаться закрытыми как минимум до конца июня: пока в регионе будет действовать режим самоизоляции.
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ИСТОЧНИК KP.RU