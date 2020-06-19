Родители новосибирских детсадовцев отправят губернатору «сухпаек»

19 Июнь 2020 2020-06-19T00:46:42+03:00

Сибиряки хотят привлечь внимание к вопросу о том, почему во время пандемии коронавируса продуктовые наборы получали только школьники

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Родители новосибирских дошкольников решили отправить губернатору посылку с «сухпайком» для льготников. Такую акцию сибиряки решили провести, чтобы привлечь внимание властей к вопросу о том, почему во время пандемии коронавируса продуктовые наборы получали только школьники. В то время как воспитанники детских домов оставались за кормой.

— Такие наборы очень помогли бы родителям: им не пришлось бы бегать по магазинам, оставляя ребенка непонятно на кого. Ведь ходить по супермаркету с ребенком-инвалидом порой вообще невозможно, — рассказал изданию «ЧС-ИНФО» один из инициаторов акции, юрист организации «Вектор» Андрей Андреев.

Сибиряки разместили в окнах своих квартир надписи с призывом рассмотреть возможность выдачи продуктовых наборов детсадовцам. «ЧС-ИНФО»

Инициативные новосибирцы попытались обратить внимание на свою проблему еще одним необычным способом: устроили флэшмоб, разместив в окнах своих квартир надписи с призывом рассмотреть возможность выдачи продуктовых наборов детсадовцам.

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