2020-06-19T00:46:42+03:00
Общество

Родители новосибирских детсадовцев отправят губернатору «сухпаек»

Сибиряки хотят привлечь внимание к вопросу о том, почему во время пандемии коронавируса продуктовые наборы получали только школьники
Алена КУЛЕШОВА
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Родители новосибирских дошкольников решили отправить губернатору посылку с «сухпайком» для льготников.Родители новосибирских дошкольников решили отправить губернатору посылку с «сухпайком» для льготников.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Родители новосибирских дошкольников решили отправить губернатору посылку с «сухпайком» для льготников. Такую акцию сибиряки решили провести, чтобы привлечь внимание властей к вопросу о том, почему во время пандемии коронавируса продуктовые наборы получали только школьники. В то время как воспитанники детских домов оставались за кормой.

— Такие наборы очень помогли бы родителям: им не пришлось бы бегать по магазинам, оставляя ребенка непонятно на кого. Ведь ходить по супермаркету с ребенком-инвалидом порой вообще невозможно, — рассказал изданию «ЧС-ИНФО» один из инициаторов акции, юрист организации «Вектор» Андрей Андреев.

Сибиряки разместили в окнах своих квартир надписи с призывом рассмотреть возможность выдачи продуктовых наборов детсадовцам. «ЧС-ИНФО»

Сибиряки разместили в окнах своих квартир надписи с призывом рассмотреть возможность выдачи продуктовых наборов детсадовцам. «ЧС-ИНФО»

Инициативные новосибирцы попытались обратить внимание на свою проблему еще одним необычным способом: устроили флэшмоб, разместив в окнах своих квартир надписи с призывом рассмотреть возможность выдачи продуктовых наборов детсадовцам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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