2020-06-18T22:00:04+03:00
Общество

Сибиряка, пострадавшего в аварии с пьяным экс-начальником ГИБДД, арестовали за маты в суде

Расследование уголовного дела продолжается
Галина СИМОНОВА
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Водителя Infiniti , который попал в аварию с пьяным начальником куйбышевского ГИБДД, арестовали.Водителя Infiniti , который попал в аварию с пьяным начальником куйбышевского ГИБДД, арестовали.
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Водителя Infiniti Ваграма Газаряна, который попал в аварию с пьяным начальником куйбышевского ГИБДД Юрием Захваткиным, арестовали. По версии следствия, он оскорбил Захваткина прямо в суде, и даже угрожал ему.

— В мае этого года в Куйбышевском районном суде рассматривалось гражданское дело по иску старшего инспектора ДПС о защите чести и достоинства, компенсации морального вреда. В ходе судебного заседания подозреваемый, проявляя неуважение к суду, выразился в адрес истца грубой нецензурной бранью и высказал угрозу применения насилия. В рамках расследования уголовного дела в жилище подозреваемого проведен обыск, — пояснили в пресс-службе СУ СК по Новосибирской области.

Теперь Ваграма Газаряна подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 297 УК РФ (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства), ч. 1 ст. 318 УК РФ (оскорбление представителя власти). По ходатайству следователя, судом мужчине была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, авария, которая получила такую широкую огласку, произошла 5 апреля. Тогда пьяный начальник ГИБДД новосибирского райцентра Куйбышева, который был за рулем «Тойоты», столкнулся с автомобилем Infiniti, за рулем которого находился местный житель Ваграм Газарян. По словам очевидцев, майор был не только пьян, но и размахивал оружием. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области позже уточнили, что табельного оружия мужчина при себе не имел, был в гражданской одежде, а в ДТП попал в нерабочее время. Однако из органов начальник ГИБДД был все же уволен. Спустя некоторое время после аварии, Юрий Захваткин рассказал КП-Новосибирск свою версию произошедшего в тот вечер. По его словам, сначала за рулем автомобиля была его жена, а сам он, будучи нетрезвым, был вынужден сесть на водительское сиденье, потому как компания молодых людей на Infiniti буквально преследовала его, якобы из-за конфликтов, которые произошли между ними, когда майор был на службе. Ваграм Газарян с версией Захваткина не согласен, утверждая, что мужчине он не угрожал, а догнать его пытался, потому что не хотел, чтобы начальник ГИБДД ушел от ответственности за вождение в пьяном виде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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