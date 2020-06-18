Сибиряка, пострадавшего в аварии с пьяным экс-начальником ГИБДД, арестовали за маты в суде

18 Июнь 2020 2020-06-18T22:00:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Водителя Infiniti Ваграма Газаряна, который попал в аварию с пьяным начальником куйбышевского ГИБДД Юрием Захваткиным, арестовали. По версии следствия, он оскорбил Захваткина прямо в суде, и даже угрожал ему.

— В мае этого года в Куйбышевском районном суде рассматривалось гражданское дело по иску старшего инспектора ДПС о защите чести и достоинства, компенсации морального вреда. В ходе судебного заседания подозреваемый, проявляя неуважение к суду, выразился в адрес истца грубой нецензурной бранью и высказал угрозу применения насилия. В рамках расследования уголовного дела в жилище подозреваемого проведен обыск, — пояснили в пресс-службе СУ СК по Новосибирской области.

Теперь Ваграма Газаряна подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 297 УК РФ (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства), ч. 1 ст. 318 УК РФ (оскорбление представителя власти). По ходатайству следователя, судом мужчине была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, авария, которая получила такую широкую огласку, произошла 5 апреля. Тогда пьяный начальник ГИБДД новосибирского райцентра Куйбышева, который был за рулем «Тойоты», столкнулся с автомобилем Infiniti, за рулем которого находился местный житель Ваграм Газарян. По словам очевидцев, майор был не только пьян, но и размахивал оружием. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области позже уточнили, что табельного оружия мужчина при себе не имел, был в гражданской одежде, а в ДТП попал в нерабочее время. Однако из органов начальник ГИБДД был все же уволен. Спустя некоторое время после аварии, Юрий Захваткин рассказал КП-Новосибирск свою версию произошедшего в тот вечер. По его словам, сначала за рулем автомобиля была его жена, а сам он, будучи нетрезвым, был вынужден сесть на водительское сиденье, потому как компания молодых людей на Infiniti буквально преследовала его, якобы из-за конфликтов, которые произошли между ними, когда майор был на службе. Ваграм Газарян с версией Захваткина не согласен, утверждая, что мужчине он не угрожал, а догнать его пытался, потому что не хотел, чтобы начальник ГИБДД ушел от ответственности за вождение в пьяном виде.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923--145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Принципиальный начальник ГИБДД, который пытался засудить поддатого племянника, сам попался за рулем в стельку пьяным

Коллеги считали Юрия Захваткина честным гаишником, который боролся с пьянством за рулем, и вдруг тот оказался «по ту сторону бутылки» (подробнее).

«Я спасал свою жизнь!»: пьяный начальник ГИБДД объяснил, как оказался за рулем, и при чем тут его жена

Водитель «Инфинити», поймавший майора Юрия Захваткина, теперь опасается, что за решеткой окажется не пьяный полицейский, а он сам (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU