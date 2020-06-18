Сибирский чиновник пытался сбежать от следователей и попал на видео

18 Июнь 2020 2020-06-18T20:56:41+03:00

Иркутский чиновник, которого подозревали во взяточничестве, решил сбежать от правоохраниетелей. Фото: скриншот видео СУ СКР по Иркутской области

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Иркутский чиновник, которого подозревали во взяточничестве, решил сбежать от правоохраниетелей. Во всяком случае, такой вывод напрашивается, если судить по видео, которое опубликовал Следственный комитет. На кадрах ролика видно, как мужчина выскакивает из кабинета, тут же возвращается назад, а потом выбегает на улицу и мчится подальше от здания городской администрации. Однако, далеко ему уйти не удалось: чиновника задержали следователи и полицейские. Позже, уже на камеру мужчина заявил, что скрываться он вовсе и не пытался.

— Чиновник на видео — сотрудник комитета городского обустройства администрации Иркутска. В конце прошлого года в его отделе проводился аукцион на капремонт сетей водоснабжения по двум улицам в местном поселке Ермаковка. По версии следствия, чиновник предложил гендиректору одной организации поучаствовать в аукционе и пообещал поспособствовать в выигрыше. А в награду за это попросил 200 тысяч рублей. Как сообщают следователи, деньги мужчина получил, — рассказывает КП-Иркутск.

В настоящий момент чиновника заключили под стражу на два месяца. Расследование уголовного дела продолжается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/785646" frameborder="0"></iframe> Иркутский чиновник пытается сбежать от следователей, которые пришли его арестовывать..Видео: СУ СКР по Иркутской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU