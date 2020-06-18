2020-06-18T20:56:41+03:00
Общество

Сибирский чиновник пытался сбежать от следователей и попал на видео

Его подозревали во взяточничестве
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Иркутский чиновник, которого подозревали во взяточничестве, решил сбежать от правоохраниетелей. Фото: скриншот видео СУ СКР по Иркутской областиИркутский чиновник, которого подозревали во взяточничестве, решил сбежать от правоохраниетелей. Фото: скриншот видео СУ СКР по Иркутской области
Изменить размер текста:

Иркутский чиновник, которого подозревали во взяточничестве, решил сбежать от правоохраниетелей. Во всяком случае, такой вывод напрашивается, если судить по видео, которое опубликовал Следственный комитет. На кадрах ролика видно, как мужчина выскакивает из кабинета, тут же возвращается назад, а потом выбегает на улицу и мчится подальше от здания городской администрации. Однако, далеко ему уйти не удалось: чиновника задержали следователи и полицейские. Позже, уже на камеру мужчина заявил, что скрываться он вовсе и не пытался.

— Чиновник на видео — сотрудник комитета городского обустройства администрации Иркутска. В конце прошлого года в его отделе проводился аукцион на капремонт сетей водоснабжения по двум улицам в местном поселке Ермаковка. По версии следствия, чиновник предложил гендиректору одной организации поучаствовать в аукционе и пообещал поспособствовать в выигрыше. А в награду за это попросил 200 тысяч рублей. Как сообщают следователи, деньги мужчина получил, — рассказывает КП-Иркутск.

В настоящий момент чиновника заключили под стражу на два месяца. Расследование уголовного дела продолжается.

Иркутский чиновник пытается сбежать от следователей, которые пришли его арестовывать..Видео: СУ СКР по Иркутской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923--145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сибирский чиновник пытался сбежать от следователей и попал на видео
Стало известно, в каком состоянии находится новосибирец, на которого упала остановка
Тарифы на ЖКХ в Новосибирске с 1 июля 2020 года: насколько подорожает коммуналка
В Новосибирске 13 трамвай насмерть сбил мужчину, перебегавшего пути
В Бердске под окнами пятиэтажки нашли тело мужчины
«Пропал в глухой тайге»: под Новосибирском ищут 62-летнего мужчину с рюкзаком
«А если бы там были дети?»: в Новосибирске иномарка снесла забор и проехалась по детской площадке
ВТБ и Mastercard предлагают оплачивать покупки умным браслетом Mi Smart Band 4 NFC
Простая инструкция, как навсегда закрыть квартирный вопрос
Под Новосибирском «ГАЗель» врезалась в «Сузуки»: погиб водитель иномарки
«Не могут найти почти неделю»: в Катуни утонул турист из Новосибирска
СГК ведет капремонт на шести участках теплосетей Новосибирска
«Я его уже продал»: полицейские нашли подростка укравшего велосипед у ребенка из многодетной семьи
Мэр объяснил, почему не отменили Парад Победы в Новосибирске 24 июня 2020 года
Сельский фельдшер добился выплаты от минздрава в полмиллиона рублей
Новосибирская область получила 300 миллионов рублей по проекту «Народный бюджет»
Гвардейцы спасли Молодёжную от пьяной молодёжи
Еще 107 за сутки: в Новосибирской области коронавирус обнаружили у 4711 человек
В Новосибирске от коронавируса умер еще один пациент: что о нем известно
Готовность 95%: показываем, как выглядит новая пристройка к лицею №130
«Будут стоять, пока не рассыплются»: сибиряк пожаловался на брошенные машины у поликлиники под Новосибирском