Стало известно, в каком состоянии находится новосибирец, на которого упала остановка

18 Июнь 2020 2020-06-18T19:55:46+03:00

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Новосибирец, на которого из-за порыва сильного ветра упала остановка общественного транспорта в Первомайском районе, находится в реанимации. Об этом КП-Новосибирск рассказала жена пострадавшего мужчины.

— Я написала заявления в прокуратуру и администрацию города, в администрацию Первомайского района я не обращалась, сотрудники оттуда мне сами позвонили. Сказали, что свою вину они признают и принесли извинения. Но, когда я спросила о материальной помощи, сообщили, что могут предоставить мне только, скажем, путевку в санаторий, а конкретно в денежном эквиваленте я могу получить компенсацию только через суд, — пояснила женщина.

Кроме того, произошедшей ситуацией заинтересовался местный депутат Дмитрий Дамаев. Он сообщил КП-Новосибирск, что поможет семье пострадавшего найти хорошего адвоката.

— Кроме того, что я помогу им адвокатом, я еще и самостоятельно сделал депутатские запросы в Следственный комитет и прокуратуру по данному происшествию, — пояснил депутат.

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ИСТОЧНИК KP.RU