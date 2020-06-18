Тарифы на ЖКХ в Новосибирске с 1 июля 2020 года: насколько подорожает коммуналка

18 Июнь 2020 2020-06-18T18:10:43+03:00

Рассказываем, какие будут установлены тарифы на ЖКХ в Новосибирске с 1 июля 2020 года. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Тарифы на ЖКХ в Новосибирске с 1 июля 2020 года: рассказываем, чего ждать сибирякам

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Рассказываем, какие будут установлены тарифы на ЖКХ в Новосибирске с 1 июля 2020 года. Согласно данным департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска коммунальные услуги в Новосибирске вырастут на 4-5% через две недели.

Сильнее всего подорожает отопление: теперь вместо 1 384,74 рублей сибирякам придется платить 1467,82 рублей. Ощутимо вырастет плата за горячую воду — от 108,19 рублей за кубический метр до 114,54 рублей, а также за водоотведение — с 14,24 рублей подорожает до 15,08 рублейя за кубометр. Плата за холодную воду теперь будет составлять 19,46 рублей за кубометр. Газ с 38,05 рублей за килограмм до 39,91 рублей.

Электроэнергия подорожает менее значительно: с 2,68 рублей до 2,8 рубля за киловатт/час. Только цены за вывоз ТКО останутся прежними и будут составлять 59,88 рублей.

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