Тарифы на ЖКХ в Новосибирске с 1 июля 2020 года: насколько подорожает коммуналка
Рассказываем, какие будут установлены тарифы на ЖКХ в Новосибирске с 1 июля 2020 года. Согласно данным департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска коммунальные услуги в Новосибирске вырастут на 4-5% через две недели.
Сильнее всего подорожает отопление: теперь вместо 1 384,74 рублей сибирякам придется платить 1467,82 рублей. Ощутимо вырастет плата за горячую воду — от 108,19 рублей за кубический метр до 114,54 рублей, а также за водоотведение — с 14,24 рублей подорожает до 15,08 рублейя за кубометр. Плата за холодную воду теперь будет составлять 19,46 рублей за кубометр. Газ с 38,05 рублей за килограмм до 39,91 рублей.
Электроэнергия подорожает менее значительно: с 2,68 рублей до 2,8 рубля за киловатт/час. Только цены за вывоз ТКО останутся прежними и будут составлять 59,88 рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU