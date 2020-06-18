В Новосибирске 13 трамвай насмерть сбил мужчину, перебегавшего пути
В Новосибирске трамвай сбил мужчину, который переходил пути в неположенном месте. От полученных травм сибиряк скончался.
— Трамвай № 13 двигался двигался по улице Воинской со стороны улицы Гурьевская в сторону улицы Никитина. Около дома № 110 он сбил мужчину лет 50-ти на вид, который переходил пути вне зоны пешеходного перехода, — сообщили в ГИБДД по Новосибирску. — Мужчина получил травмы несовместимые с жизнью.
На месте ДТП работал экипаж ГИБДД, все причины и обстоятельства устанавливаются.
Фотографии и видео произошедшей аварии очевидцы опубликовали в соцсетях. В комментариях под постом о случившемся в паблике «АСТ-54» многие сибиряки отметили, что происшествия с участием 13-го трамвая происходят в городе достаточно часто. А некоторые отметили, что если бы пешеход соблюдал правила, трагедии можно было бы избежать:
— Очередное ДТП с 13 трамваем.
— Мужчине тоже не следовало так выскакивать на дорогу.
— Жаль мужчину, печальное событие, — пишут люди.
В Новосибирске 13 трамвай насмерть сбил мужчину, перебегавшего пути.
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ИСТОЧНИК KP.RU