2020-06-18T16:07:57+03:00
Происшествия

В Новосибирске 13 трамвай насмерть сбил мужчину, перебегавшего пути

На месте ДТП работал экипаж ГИБДД
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирске трамвай насмерть сбил мужчину, который переходил пути в неположенном месте. Фото: ГИбДД по Новосибирску\ "АСТ-54"В Новосибирске трамвай насмерть сбил мужчину, который переходил пути в неположенном месте. Фото: ГИбДД по Новосибирску\ "АСТ-54"
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В Новосибирске трамвай сбил мужчину, который переходил пути в неположенном месте. От полученных травм сибиряк скончался.

— Трамвай № 13 двигался двигался по улице Воинской со стороны улицы Гурьевская в сторону улицы Никитина. Около дома № 110 он сбил мужчину лет 50-ти на вид, который переходил пути вне зоны пешеходного перехода, — сообщили в ГИБДД по Новосибирску. — Мужчина получил травмы несовместимые с жизнью.

На месте ДТП работал экипаж ГИБДД, все причины и обстоятельства устанавливаются.

Фотографии и видео произошедшей аварии очевидцы опубликовали в соцсетях. В комментариях под постом о случившемся в паблике «АСТ-54» многие сибиряки отметили, что происшествия с участием 13-го трамвая происходят в городе достаточно часто. А некоторые отметили, что если бы пешеход соблюдал правила, трагедии можно было бы избежать:

— Очередное ДТП с 13 трамваем.

— Мужчине тоже не следовало так выскакивать на дорогу.

— Жаль мужчину, печальное событие, — пишут люди.

В Новосибирске 13 трамвай насмерть сбил мужчину, перебегавшего пути.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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