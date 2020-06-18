В Бердске под окнами пятиэтажки нашли тело мужчины

18 Июнь 2020 2020-06-18T14:36:45+03:00

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Следователи разбираются в обстоятельствах гибели мужчины среднего возраста, которого нашли под окнами одного из домов, расположенных на улице Карла Маркса в городе Бердск вечером 18 июня. По предварительной информации, перед трагедией сибиряк находился в квартире, расположенной на 4 этаже.

— В настоящее время следователи осматривают место происшествия, опрашивают соседей и очевидцев. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Следователем проверяются все возможные версии гибели мужчины, как криминального характера, так и несчастного случая, — пояснили в пресс-службе СУ СК по Новосибирской области.

По данному факту проводится доследственная проверка. Уже исходя из ее результатов будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о трагедии, произошедшей в городе 18 мая. Тогда в Дзержинском районе под окнами многоэтажки обнаружили тело мужчины. Очевидцы сообщили об этом в соцсетях.

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Очевидцы сообщили о случившемся в соцсетях (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU