«Пропал в глухой тайге»: под Новосибирском ищут 62-летнего мужчину с рюкзаком

18 Июнь 2020 2020-06-18T14:04:28+03:00

О его местонахождении ничего не известно с 14 июня

Изменить размер текста: A A

Под Новосибирском ищут 62-летнего Кирюхина Сергея Тимофеевича. Мужчина пропал из избушки в лесу около деревни Старогутово в Тогучинском районе. О его местонахождении ничего не известно с 14 июня.

— Приметы: рост 165 сантиметров, нормальное телосложение, черные, преимущественно седые, короткие волосы, карие глаза, — сообщается в ориентировке. — Во что мужчина был одет на момент своего исчезновения неизвестно, но с собой у него имелся рюкзак.

Мужчина отдыхал в лесу, в назначенное время он не вышел на связь. Позже в его домике обнаружили записку о том, что он отправился в другой домик, однако до нее так и не добрался. Известно, что лесная местность, где пропал Сергей Тимофеевич — является трудно проходимой, где водятся дикие звери, в том числе и медведи.

— На поиск от нас выезжают только опытные поисковики, Мы уже пробовали смотреть с квадрокоптера, но местность для этого не подходящая. До выхода на пенсию, мужчина работал в лесу много лет, у него хорошие навыки выживания, мы продолжаем отправлять экипажи, работаем в связке с полицией, МЧС и местными егерями, — пояснили КП-Новосибирск в поисковом отряде «Лиза Алерт».

В ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск сообщили, что сотрудники полиции активно участвуют в поисках мужчины. Завтра на местность прибудут кинологи со специально обученными собаками.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Сергей Тимофеевич, просьба сообщить об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщить в полицию по единому номеру 112.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923--145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU