«А если бы там были дети?»: в Новосибирске иномарка снесла забор и проехалась по детской площадке
В Новосибирске автомобилист снес забор и проехался по детской площадке. ДТП произошло в Калининском районе города.
— Возле дома на улице Краузе водитель седана Nissan Cefiro врезался в забор и проехался по детской площадке, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54». — По счастливой случайности на игровой площадке никого не оказалось. По словам очевидцев, водитель пытался сбежать с места ДТП, но его остановили свидетели произошедшего.
ДТП произошло в Калининском районе города. Фото: "АСТ-54"
В ГИБДД по Новосибирску КП-Новосибирск сообщили, что водитель данного автомобиля отказался от медицинского освидетельствования.
— У мужчины присутствовали признаки алкогольного опьянения, от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. На месте работают сотрудники ГИБДД, — пояснил инспектор пропаганды ГИБДД Владислав Савченков.
В комментариях под постом многие люди отметили, что если бы на площадке были дети, ситуация могла бы закончится намного печальнее:
— Что за водитель такой, который чуть что, сразу сбежать пытается?
— Что-то часто в том районе аварии стали происходить.
— А если бы там были дети? — пишут люди.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923--145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU