2020-06-18T12:31:08+03:00
Происшествия

«А если бы там были дети?»: в Новосибирске иномарка снесла забор и проехалась по детской площадке

На месте работают сотрудники ГИБДД
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирске автомобилист проехался по детской площадке и врезался в забор. Фото: "АСТ-54"В Новосибирске автомобилист проехался по детской площадке и врезался в забор. Фото: "АСТ-54"
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В Новосибирске автомобилист снес забор и проехался по детской площадке. ДТП произошло в Калининском районе города.

— Возле дома на улице Краузе водитель седана Nissan Cefiro врезался в забор и проехался по детской площадке, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54». — По счастливой случайности на игровой площадке никого не оказалось. По словам очевидцев, водитель пытался сбежать с места ДТП, но его остановили свидетели произошедшего.

ДТП произошло в Калининском районе города. Фото: "АСТ-54"

ДТП произошло в Калининском районе города. Фото: "АСТ-54"

В ГИБДД по Новосибирску КП-Новосибирск сообщили, что водитель данного автомобиля отказался от медицинского освидетельствования.

— У мужчины присутствовали признаки алкогольного опьянения, от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. На месте работают сотрудники ГИБДД, — пояснил инспектор пропаганды ГИБДД Владислав Савченков.

В комментариях под постом многие люди отметили, что если бы на площадке были дети, ситуация могла бы закончится намного печальнее:

— Что за водитель такой, который чуть что, сразу сбежать пытается?

— Что-то часто в том районе аварии стали происходить.

— А если бы там были дети? — пишут люди.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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