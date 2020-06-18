ВТБ и Mastercard предлагают оплачивать покупки умным браслетом Mi Smart Band 4 NFC

18 Июнь 2020 2020-06-18T11:44:53+03:00

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Россия стала первой страной в мире, где появился браслет с полноценным платежным функционалом. Чтобы настроить бесконтактную оплату, необходимо установить на смартфон фирменное приложение Mi Fit и добавить банковскую карту Mastercard в соответствующей вкладке (можно привязать до 6 карт). Для оплаты на браслете Mi Smart Band 4 NFC необходимо перейти к меню «Карты», выбрать добавленную банковскую карту и поднести устройство к терминалу оплаты.

- Бесконтактные платежи в России с каждым годом становятся все более популярными, и NFC-технология – один из главных драйверов этой тенденции. Статистика операций по картам ВТБ показывает, что клиенты все больше покупок совершают с помощью NFC и такой тип платежей активно вытесняет пластик. Например, в апреле и мае 2020 года оборот и количество бесконтактных операций по дебетовым картам ВТБ увеличились почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уверена, что в ближайшее время фитнес-браслеты станут востребованным способом оплаты и будут способствовать росту безналичных платежей, – говорит Ксения Андреева, начальник управления «Дебетовые карты и счета» ВТБ.

Платежи браслетом Mi Smart Band 4 NFC защищены технологией токенизации Mastercard, благодаря которой номер карты заменяется на 16-значный токен. Информация хранится в надёжно защищённом NFC-чипе, разработанном компанией NXP. Несанкционированный доступ к этим сведениям невозможен, и на случай утери браслета Xiaomi предусмотрела ряд защитных мер, которые уберегут платежные данные пользователя от нежелательного доступа.