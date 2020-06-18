2020-06-18T11:44:53+03:00
Экономика

ВТБ и Mastercard предлагают оплачивать покупки умным браслетом Mi Smart Band 4 NFC

ВТБ в числе первых банков предлагает своим клиентам возможность расплачиваться за покупки с помощью умного браслета Mi Smart Band 4 NFC. Технология бесконтактной оплаты доступна держателям карт ВТБ Mastercard. Оплачивать покупки фитнес-браслетом безопасно
Поделиться:
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Изменить размер текста:

Россия стала первой страной в мире, где появился браслет с полноценным платежным функционалом. Чтобы настроить бесконтактную оплату, необходимо установить на смартфон фирменное приложение Mi Fit и добавить банковскую карту Mastercard в соответствующей вкладке (можно привязать до 6 карт). Для оплаты на браслете Mi Smart Band 4 NFC необходимо перейти к меню «Карты», выбрать добавленную банковскую карту и поднести устройство к терминалу оплаты.

- Бесконтактные платежи в России с каждым годом становятся все более популярными, и NFC-технология – один из главных драйверов этой тенденции. Статистика операций по картам ВТБ показывает, что клиенты все больше покупок совершают с помощью NFC и такой тип платежей активно вытесняет пластик. Например, в апреле и мае 2020 года оборот и количество бесконтактных операций по дебетовым картам ВТБ увеличились почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уверена, что в ближайшее время фитнес-браслеты станут востребованным способом оплаты и будут способствовать росту безналичных платежей, – говорит Ксения Андреева, начальник управления «Дебетовые карты и счета» ВТБ.

Платежи браслетом Mi Smart Band 4 NFC защищены технологией токенизации Mastercard, благодаря которой номер карты заменяется на 16-значный токен. Информация хранится в надёжно защищённом NFC-чипе, разработанном компанией NXP. Несанкционированный доступ к этим сведениям невозможен, и на случай утери браслета Xiaomi предусмотрела ряд защитных мер, которые уберегут платежные данные пользователя от нежелательного доступа.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ и Mastercard предлагают оплачивать покупки умным браслетом Mi Smart Band 4 NFC
Простая инструкция, как навсегда закрыть квартирный вопрос
Под Новосибирском «ГАЗель» врезалась в «Сузуки»: погиб водитель иномарки
«Не могут найти почти неделю»: в Катуни утонул турист из Новосибирска
СГК ведет капремонт на шести участках теплосетей Новосибирска
«Я его уже продал»: полицейские нашли подростка укравшего велосипед у ребенка из многодетной семьи
Мэр объяснил, почему не отменили Парад Победы в Новосибирске 24 июня 2020 года
Сельский фельдшер добился выплаты от минздрава в полмиллиона рублей
Новосибирская область получила 300 миллионов рублей по проекту «Народный бюджет»
Гвардейцы спасли Молодёжную от пьяной молодёжи
Еще 107 за сутки: в Новосибирской области коронавирус обнаружили у 4711 человек
В Новосибирске от коронавируса умер еще один пациент: что о нем известно
Готовность 95%: показываем, как выглядит новая пристройка к лицею №130
«Будут стоять, пока не рассыплются»: сибиряк пожаловался на брошенные машины у поликлиники под Новосибирском