2020-06-18T11:25:52+03:00
Общество

Под Новосибирском «ГАЗель» врезалась в «Сузуки»: погиб водитель иномарки

Водитель грузовика получил травму головы, его передали медикам
Надежда РЫЖКИНА
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В ДТП на Бердском шоссе погиб мужчина. Фото: "Спасатели МАСС".В ДТП на Бердском шоссе погиб мужчина. Фото: "Спасатели МАСС".
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В четверг, 18 июня, на Бердском шоссе произошло ДТП со смертельным исходом. Как сообщили в областном ГУ МВД, произошло все около остановки «Поселок Новый».

— Около 12.30 55-летний мужчина, управляя автомобилем «Suzuki SX4», выезжал с заправки и не уступил дорогу грузовой «ГАЗели», в результате чего автомобили столкнулись. От полученных травм водитель иномарки скончался на месте, — сообщили КП-Новосибирск в ведомстве.

На место ДТП прибыли также спасатели МАСС.

— Со слов врачей, водителю«Сузуки» стало плохо, и он потерял управление. Из-за этого в левый бок иномарки врезалась грузовая «Газель», водитель которой получил черепно-мозговую травму. Также врачи зафиксировали смерть водителя «Сузуки», — сообщили в группе «Спасатели МАСС».

Напомним, 18 июня на Бердском шоссе произошло еще одно ДТП, в котором пострадали два водителя. Обоих мужчин госпитализировали с травмами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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