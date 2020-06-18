СГК ведет капремонт на шести участках теплосетей Новосибирска
СГК начала менять трубопроводы в Новосибирске на шести участках — на улицах:
• Пожарского (322 метра);
• Владимировская (152 метра);
• Котовского (498 метров);
• Национальная (518 метров);
• Дмитрия Донского (256 метров);
• на внутриквартальном участке между улицами Котовского и Широкая (1500 метров).
В общей сложности подрядчики сейчас меняют трубопроводы протяженностью 3,3 км. На первом этапе выполнения ремонтной программы бригады заменили 10% теплосетей от общего запланированного на лето объема.
Всего до 15 сентября СГК заменит в рамках капитального ремонта в Новосибирске 4,9 км трубопроводов. Подробная информация о плане летних ремонтных работ на теплосетях Новосибирска доступна в публичном отчете СГК.