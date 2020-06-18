2020-06-18T10:24:34+03:00
Общество

СГК ведет капремонт на шести участках теплосетей Новосибирска

В июне подрядчики компании меняют трубопроводы на трех километрах теплосетей города - это шесть участков из десяти запланированных на это лето. В ближайшее время ремонт начнут на остальных участках коммуникаций
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Фото предоставлено пресс-службой СГК.Фото предоставлено пресс-службой СГК.
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СГК начала менять трубопроводы в Новосибирске на шести участках — на улицах:

Пожарского (322 метра);

• Владимировская (152 метра);

• Котовского (498 метров);

• Национальная (518 метров);

• Дмитрия Донского (256 метров);

• на внутриквартальном участке между улицами Котовского и Широкая (1500 метров).

В общей сложности подрядчики сейчас меняют трубопроводы протяженностью 3,3 км. На первом этапе выполнения ремонтной программы бригады заменили 10% теплосетей от общего запланированного на лето объема.

Всего до 15 сентября СГК заменит в рамках капитального ремонта в Новосибирске 4,9 км трубопроводов. Подробная информация о плане летних ремонтных работ на теплосетях Новосибирска доступна в публичном отчете СГК.

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