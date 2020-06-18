«Я его уже продал»: полицейские нашли подростка укравшего велосипед у ребенка из многодетной семьи

18 Июнь 2020 2020-06-18T09:53:50+03:00

Это был подарок сыну на день рождения, на новый у семьи не было денег

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Полицейские задержали одного из трех подростков, которые украли велосипед у 8-мальчика с детской площадки. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.

— Сотрудники полиции установили и задержали 15-летнего жителя Кировского района. Как пояснил подросток, велосипед он продал случайным прохожим на рынке, расположенном недалеко от места совершения кражи, — рассказали в пресс-службе ведомства. В полиции отметили, что велосипед стоил 7 тысяч рублей.

В отношении подростка возбудили уголовное дело по статье «Кража». Пока его отпустили под подписку о невыезде.

Отец, у сына которого украли велосипед, подтвердил КП-Новосибирск информацию. Он рассказал, что вора поймали еще 5 июня.

— Мы узнали у следователя, что родители подростка готовы возместить ущерб. Остальных двух мальчиков ищут, как и сам велосипед. Но пока еще расследование продолжается, больше нам ничего неизвестно, — рассказал мужчина.

Юрист Марина Пьянкова рассказал КП-Новосибирск, что подросток попадает под уголовную ответственность, поскольку ему уже исполнилось 14 лет. За кражу минимальное наказание — штраф до 200 тысяч рублей, а максимальное — лишение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, сибиряк рассказывал о том, что у его детей украли велосипед 1 июня. Момент кражи попал на камеры видеонаблюдения — в ней участвовали трое подростков 15-18 лет. Семья пыталась сама разыскать малолетних воров, а потом обратилась в полицию.

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ИСТОЧНИК KP.RU