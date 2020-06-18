Мэр объяснил, почему не отменили Парад Победы в Новосибирске 24 июня 2020 года
Многие города России отказались проводить Парад Победы из-за угрозы коронавируса, Анатолий Локоть ответил, почему Парад Победы в Новосибирске 24 июня 2020 года состоится.
— Решение о проведении Парада Победы 24 июня принимал президент. Далее в каждом регионе на оперштабе решали есть ли возможность проводить праздник или нет исходя из конкретной ситуации.Я не раз говорил, что есть показатель, по которому оценивается обстановка в целом. В нашем регионе приняли решение проводить праздник, но без зрителей, — отметил Анатолий Локоть.
Напомним, все желающие смогут посмотреть онлайн-трансляцию Парада Победы на нашем сайте 24 июня.
Кстати, сегодня стало известно, что военнослужащие будут маршировать без защитных масок. Об этом рассказала градоначальник. По словам мэра, это решение минобороны.
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ИСТОЧНИК KP.RU