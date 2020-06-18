2020-06-18T09:46:18+03:00
Общество

Мэр объяснил, почему не отменили Парад Победы в Новосибирске 24 июня 2020 года

Парад Победы в Новосибирске 24 июня 2020 года состоится, чего не скажешь о многих городах страны
Ульяна ДЖАНКОВА
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Анатолий Локоть рассказал, почему Новосибирск не отказался от проведения Парада Победы, как это сделали во многих городах страны.Анатолий Локоть рассказал, почему Новосибирск не отказался от проведения Парада Победы, как это сделали во многих городах страны.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Многие города России отказались проводить Парад Победы из-за угрозы коронавируса, Анатолий Локоть ответил, почему Парад Победы в Новосибирске 24 июня 2020 года состоится.

— Решение о проведении Парада Победы 24 июня принимал президент. Далее в каждом регионе на оперштабе решали есть ли возможность проводить праздник или нет исходя из конкретной ситуации.Я не раз говорил, что есть показатель, по которому оценивается обстановка в целом. В нашем регионе приняли решение проводить праздник, но без зрителей, — отметил Анатолий Локоть.

Напомним, все желающие смогут посмотреть онлайн-трансляцию Парада Победы на нашем сайте 24 июня.

Кстати, сегодня стало известно, что военнослужащие будут маршировать без защитных масок. Об этом рассказала градоначальник. По словам мэра, это решение минобороны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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