Мэр объяснил, почему не отменили Парад Победы в Новосибирске 24 июня 2020 года

18 Июнь 2020 2020-06-18T09:46:18+03:00

Анатолий Локоть рассказал, почему Новосибирск не отказался от проведения Парада Победы, как это сделали во многих городах страны. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Парад Победы в Новосибирске 24 июня 2020 года состоится, чего не скажешь о многих городах страны

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Многие города России отказались проводить Парад Победы из-за угрозы коронавируса, Анатолий Локоть ответил, почему Парад Победы в Новосибирске 24 июня 2020 года состоится.

— Решение о проведении Парада Победы 24 июня принимал президент. Далее в каждом регионе на оперштабе решали есть ли возможность проводить праздник или нет исходя из конкретной ситуации.Я не раз говорил, что есть показатель, по которому оценивается обстановка в целом. В нашем регионе приняли решение проводить праздник, но без зрителей, — отметил Анатолий Локоть.

Напомним, все желающие смогут посмотреть онлайн-трансляцию Парада Победы на нашем сайте 24 июня.

Кстати, сегодня стало известно, что военнослужащие будут маршировать без защитных масок. Об этом рассказала градоначальник. По словам мэра, это решение минобороны.

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