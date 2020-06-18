2020-06-18T09:10:44+03:00
Общество

Сельский фельдшер добился выплаты от минздрава в полмиллиона рублей

Чиновники сначала не хотели давать деньги медику без прописки
Надежда РЫЖКИНА
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Сельский фельдшер добился выплаты от минздрава в 500 тысяч рублейСельский фельдшер добился выплаты от минздрава в 500 тысяч рублейФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Врачу из поселка Линево выплатили 500 тысяч рублей после того, как в дело вмешалась прокуратура Новосибирской области. До этого региональный минздрав отказывался выдавать деньги из-за того, что у мужчины не было регистрации по месту жительства.

— Должностные лица не учли нормы законодательства. Согласно ним, права и свободы граждан не должны быть ограничены из-за отсутствия регистрации по месту пребывания (жительства) в России. Сейчас врач получил все положенные ему деньги, его права восстановлены, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, мужчина в декабре 2019 года устроился фельдшером в городскую больницу поселка Линево. Он собрал все нужные документы и подал заявление, чтобы ему предоставили единовременную компенсационную выплату в 500 тысяч рублей за переезд, но долго не мог получить деньги.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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