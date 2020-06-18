Новосибирская область получила 300 миллионов рублей по проекту «Народный бюджет»

18 Июнь 2020 2020-06-18T09:03:19+03:00

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«Народный бюджет» - это уникальный пилотный проект, в его рамках федеральный центр выделяет деньги региону, а жители самостоятельно решают, на что потратить средства. Новосибирская область уже получила 300 миллионов, на что их направить, сибиряки решат во время общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ. Люди смогут выбрать наиболее важные направления: благоустройство парков и скверов, ремонт социальных объектов, установка и реконструкция детских или спортивных площадок.

- Прежде, чем распределить эти средства по муниципалитетам, мы спросим новосибирцев: на какие направления в первую очередь направить эти деньги. После этого обобщим результаты опроса и местные администрации сформируют часть своего бюджета, который пополнится за счёт этой дотации, на основании мнения жителей, — пояснил, как действует проект губернатор Андрей Травников.

Также одновременно с проведением общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ в регионе будет организован сбор подписей за право присвоения Новосибирску почётного звания РФ «Город трудовой доблести».

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