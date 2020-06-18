2020-06-18T09:01:39+03:00
Общество

Гвардейцы спасли Молодёжную от пьяной молодёжи

Группа быстрого реагирования Агентства Безопасности ГВАРДИЯ заметила и пресекла действия вандалов, крушивших ночью остановку общественного транспорта.
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Фото предоставлено пресс-службой АБ ГВАРДИЯФото предоставлено пресс-службой АБ ГВАРДИЯ
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17 июня в 2:40 ночи бойцы экипажа ГБР-72 Агентства Безопасности ГВАРДИЯ во время планового патрулирования территории обратили внимание на шумную компанию молодых людей в районе дома 165/1 на ул. Б. Богаткова. Оказалось, что двое парней и две девушки ломают павильон остановки общественного транспорта «Молодёжная». Парни с силой пинали конструкцию, а девушки снимали происходящее на смартфон.

Фото предоставлено пресс-службой АБ ГВАРДИЯ

Фото предоставлено пресс-службой АБ ГВАРДИЯ

Экипаж ГБР подъехал к компании в тот момент, когда одному из парней удалось отогнуть и сломать лист стеклокарбоната. Образумить молодёжь удалось не сразу. Находясь в состоянии опьянения, вандалы не прислушались к требованию гвардейцев остановить преступные действия. Бойцы ГБР вызвали на место происшествия наряд полиции и передали им нарушителей. Теперь задержанным предстоит возместить нанесённый городу ущерб и понести ответственность, предусмотренную законом, в зависимости от квалификации правонарушения.

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