Еще 107 за сутки: в Новосибирской области коронавирус обнаружили у 4711 человек

18 Июнь 2020 2020-06-18T08:30:13+03:00

Еще у 107 человек обнаружили коронавирус за последние сутки. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Об этом рассказали в оперштабе регионального правительства

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В четверг, 18 июня, стало известно о еще 107 заболевших коронавирусом за последние сутки. При этом 113 пациентов инфекционного госпиталя выписали. Их контрольные тесты показали отрицательный результат к инфекции. Число зараженных людей с начала эпидемии увеличилось до 4711 человек, в том числе 314 детей, выздоровели 2502 пациента.

— К сожалению 63 пациента скончались. За сутки умерла еще одна пожилая женщина. Сейчас реанимации 59 человек. На ИВЛ — 17 пациентов, — говорится в сообщении оперштаба.

Напомним, в регионе по-прежнему действует режим самоизоляции. Ограничительные меры продлили до конца июня. Что будет дальше, решения пока не озвучены. В общественных местах все жители обязаны носить защитные маски.

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ИСТОЧНИК KP.RU