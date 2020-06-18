2020-06-18T08:12:00+03:00
Коронавирус Covid-19

В Новосибирске от коронавируса умер еще один пациент: что о нем известно

Об этом рассказали в оперштабе регионального правительства
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
В Новосибирске умерла еще одна пожилая женщина от коронавируса.В Новосибирске умерла еще одна пожилая женщина от коронавируса.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Изменить размер текста:

В четверг, 18 июня, стало известно о том, что еще один пациент инфекционного госпиталя умер от коронавируса. Это 78-летняя женщина.Об этом сообщили в оперштабе регионарного правительства.

— С начала эпидемии от коронавируса скончались 63 пациента. В реанимации находятся 59 человек. На ИВЛ — 17 пациентов. Всего в регионе инфекцию подхватили 4711 человек, в том числе 314 детей, выздоровели 2502 пациента, — говорится в сообщении оперштаба.

За последние сутки коронавирус обнаружили еще у 107 человек.

Напомним, в регионе по-прежнему действуют ограничительные меры. Предстоящий Парад Победы проведут 24 июня без зрителей. Праздник можно будет посмотреть дома по онлайн-трансляции.

В скором времени планируют открыть зоопарк. Билет туда будут продавать электроно, чтобы не было очередей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Еще 107 за сутки: в Новосибирской области коронавирус обнаружили у 4711 человек
В Новосибирске от коронавируса умер еще один пациент: что о нем известно
Готовность 95%: показываем, как выглядит новая пристройка к лицею №130
«Будут стоять, пока не рассыплются»: сибиряк пожаловался на брошенные машины у поликлиники под Новосибирском
Под Новосибирском мужчина в маске медведя напугал женщину, собиравшую в лесу ягоды
«Успокойся, девочка моя хорошая»: сибирячка испугалась за козу Раду, упавшую в колодец
Парад Победы в Новосибирске 24 июня 2020 года: где можно посмотреть
Минута молчания в Новосибирске 22 июня 2020 года: сибиряки почтут память погибших воинов
Парад Победы в Новосибирске 24 июня 2020 года: мэр заявил, что военнослужащие пройдут без масок
Сибирякам отменяют проценты по кредитам
«Матерился в суде и угрожал»: на сибиряка, задержавшего пьяного начальника ГИБДД, завели уголовное дело
В СГК рассказали, когда закончится капремонт теплосети на «княжеской» улице в Новосибирске
«От удара завалился на бок»: в Новосибирске столкнулись «Жигули» с иномаркой
Новосибирские законодатели предложили отнести вывоз жидких бытовых отходов к коммунальным услугам
Прятали в носках: двоих студентов арестовали за сбыт наркотиков
Новосибирец напал на кассира за просьбу надеть маску: конфликт сняла камера видеонаблюдения
«Порезал ему шею и лицо»: рыбак напал на друга с разбитой бутылкой
Погода в Новосибирске на 18 июня 2020 года: не забудьте взять зонтики
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 18 июня 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе
Анестезиолог из Новосибирска попал в «Список памяти» медиков, умерших из-за коронавируса
Открытие пляжей в Новосибирске в 2020 году: сроки, где можно будет купаться
В Новосибирске такси врезалось в грузовик: в машине были дети
Сибирячка нашла на грядке с клубникой шестерых новорожденных котят
«Машинист пытался затормозить»: под Новосибирском поезд сбил глухого мужчину