В Новосибирске от коронавируса умер еще один пациент: что о нем известно

18 Июнь 2020 2020-06-18T08:12:00+03:00

В Новосибирске умерла еще одна пожилая женщина от коронавируса. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Об этом рассказали в оперштабе регионального правительства

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В четверг, 18 июня, стало известно о том, что еще один пациент инфекционного госпиталя умер от коронавируса. Это 78-летняя женщина.Об этом сообщили в оперштабе регионарного правительства.

— С начала эпидемии от коронавируса скончались 63 пациента. В реанимации находятся 59 человек. На ИВЛ — 17 пациентов. Всего в регионе инфекцию подхватили 4711 человек, в том числе 314 детей, выздоровели 2502 пациента, — говорится в сообщении оперштаба.

За последние сутки коронавирус обнаружили еще у 107 человек.

Напомним, в регионе по-прежнему действуют ограничительные меры. Предстоящий Парад Победы проведут 24 июня без зрителей. Праздник можно будет посмотреть дома по онлайн-трансляции.

В скором времени планируют открыть зоопарк. Билет туда будут продавать электроно, чтобы не было очередей.

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ИСТОЧНИК KP.RU