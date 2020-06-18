Готовность 95%: показываем, как выглядит новая пристройка к лицею №130

18 Июнь 2020 2020-06-18T08:11:34+03:00

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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть побывал на стройплощадке, где готовится к открытию пристройка лицея №130 им. М. А. Лаврентьева в Академгородке. Работы практически закончены, остались последние штрихи. Стройка шла с опережением сроков.

Анатолий Локоть побывал на объекте. Фото: пресс-центр мэрии

- По договору сдать пристройку должны были в конце этого года. Мы договорились с подрядчиком, который имеет большой опыт строительства садиков и школ, сдать объект к 1 сентября. Несмотря на все трудности, связанные с задержкой поставки комплектующих из-за коронавируса, график удалось выдержать, - отметил Анатолий Локоть.

В строительстве использовали новые материалы. Фото: пресс-центр мэрии

Сейчас все работы завершены на 95%. Строители уйдут с площадки в конце июля, останется еще месяц, чтобы подготовить классы к приему учеников. Градоначальник отметил архитектурное решение проекта, непривычную геометрию, новые материалы, используемые в строительстве. Пристройка состоит из четырех этажей, в них будут заниматься ученики начальных классов. Со старым зданием пристройку соединяет теплый переход. В новой части оборудован бассейн, два спортзала, амфитеатр, актовый зал, на верхнем этаже также разместятся лабораторные кабинеты.

В зоне отдыха использованы панорамные окна. Фото: пресс-центр мэрии

Лицей №130.

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