2020-06-18T07:28:42+03:00
Общество

Под Новосибирском мужчина в маске медведя напугал женщину, собиравшую в лесу ягоды

Псевдохищнику теперь грозит штраф: сибирячка обратилась в полицию
Надежда РЫЖКИНА
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Зачем сибиряк решил жестоко подшутить над женщиной, выясняет полиция.Зачем сибиряк решил жестоко подшутить над женщиной, выясняет полиция.Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
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В лесу возле поселка под Новосибирском женщину напугал мужчина в маске медведя. Как сообщает источник, сибирячка собирала вместе с ребенком ягоды, но кто-то подкрался к ней сзади и зарычал. Перепуганная женщина обратилась в полицию.

В ГУ МВД по Новосибирской области рассказали, что такой случай действительно был. Зачем мужчина надел маску и решил пугать людей, выясняет полиция.

— 17 июня по номеру 112 поступило сообщение, что в лесу возле поселка Витаминка мужчина в маске напугал женщину. Установлено, что это был малознакомый женщине гражданин, его личность установлена. Проверку о данному факту проводит служба участковых уполномоченных полиции межмуниципального отдела МВД России «Новосибирский», — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ведомства.

КП-Новосибирск выяснила, что может грозить шутнику:

— В этом случае, скорее всего, произошло мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка. Тогда мужчине максимум назначат штраф от 500 до 1000 рублей или административный арест до 15 суток. Но если выяснится, что есть негативные последствия, например, у ребенка появилось заикание от испуга, или женщина потеряла сознание и ударилась обо что-то, то может быть уголовная ответственность. За умышленное причинение легкого вреда здоровью минимальное наказание — штраф 40 тысяч рублей, а максимальное — исправительные работы сроком на 4 месяца, — рассказал КП-Новосибирск юрист Константин Зиновьев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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