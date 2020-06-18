«Успокойся, девочка моя хорошая»: сибирячка испугалась за козу Раду, упавшую в колодец
Сибирячка чуть было не лишилась одной своей козы. Поздно вечером, 17 июня, женщина возвращалась со стадом домой по улице Балтийской в Советском районе, как вдруг одно коза Рада упала в колодец. Он был неглубоким, но сил у женщины не хватило достать животное. Она обратилась за помощью к спасателям ПАСС.
- Спасатели выяснили, что глубина колодца составляет всего несколько метров, с самим животным визуально всё в порядке. Один из спасателей спустился к козе, обвязал её тело верёвкой, после чего животное было аккуратно извлечено на поверхность и передано хозяйке, - рассказали спасатели.
Во время спасательной операции хозяка козы пыталась успокоить животное.
- Радочка, девочка моя любимая. Уже час здесь стоим, - причитала расстроенная женщина.
На все про все ушло полчаса времени.
В случае, если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам: 112, 231-06-49.
В Новосибирске коза провалилась в колодец.Вчера поздно вечером в 23:00 на телефон оперативного дежурного МАСС поступил звонок от женщины, которая попросила помочь ей достать её козу из неглубокого колодца. По указанному адресу на ул. Балтийская в Советский район города выехал оперативный экипаж спасателей. В случае, если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам: 112, 231-06-49. https://vk.com/mass54
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