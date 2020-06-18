Парад Победы в Новосибирске 24 июня 2020 года: где можно посмотреть
В четверг, 18 июня, мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, как можно будет посмотреть Парад Победы в Новосибирске 24 июня 2020 года. Напомним, из-за угрозы коронавируса принято решение не только перенести дату проведения праздника, но и сделать его без зрителей.
— Парад Победы начнется в 10 часов на площади Ленина. Мы проводим его в условиях ограничения, без зрителей, на трибуне будут 29 военачальников и организаторов Парада и те, кто будет обеспечивать безопасность и порядок. Мы делаем все, чтобы сделать прямую трансляцию, прежде всего по госканалам, а также на ютуб-канале «Мэр и я», — рассказал мэр города.
Отметим, что прямую трансляцию Парада Победу 24 июня можно будет посмотреть также на нашем сайте.
Напомним, Анатолий Локоть сегодня заявил, что военнослужащие пройдут в Параде Победы без защитных масок. По словам градоначальника, такое решение приняли в минобороны РФ.
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ИСТОЧНИК KP.RU