Минута молчания в Новосибирске 22 июня 2020 года: сибиряки почтут память погибших воинов

18 Июнь 2020 2020-06-18T06:48:31+03:00

Минута молчания в честь памяти павших на войне героев пройдет одновременно по всей стране. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В четверг, 18 июня, мэр города Анатолий Локоть рассказал, как пройдет минута молчания в Новосибирске 22 июня 2020 года.

— В этом году минута молчания будет проходить одновременно по всей стране. Она начнется в 12.15 по московскому времени, а по новосибирскому э то будет 16.15. В городе прозвучат сирены МЧС, заводов. Призываю автомобилистов также принять участие и дать гудок, где бы вы не находились, — рассказал Анатолий Локоть.

Также мэр предложил принять участие в акции «Свеча памяти». Ее зажечь можно виртуально на сайте деньпамяти.рф.

Напомним, 22 июня вошло в историю страны тем, что именно в этот день 1941 года началась самая кровопролитная и страшная война в истории нашей страны, явившаяся основной частью Второй мировой войны 1939-1945 годов.

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