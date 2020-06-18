«Будут стоять, пока не рассыплются»: сибиряк пожаловался на брошенные машины у поликлиники под Новосибирском
Житель города Обь в Новосибирской области пожаловался на брошенные машины, которые несколько лет занимают парковку возле поликлиники № 2. Куда делись хозяева автомобилей, неизвестно, но с каждым годом бесхозных авто становится на небольшой парковке все больше.
Возле больницы не могут припарковаться другие жители Оби.
— Машины стоят и ржавеют здесь два года, если не больше. В этом году добавилась еще одна машина-погорелец. Они так и будут там стоять, пока не рассыплются, или есть какая-то штрафстоянка для них? Продали бы уже их хозяева, если они живы, — пожаловался местный житель в группе «Город Обь Онлайн».
Но брошенные авто можно убрать, рассказываем как.
КП-Новосибирск уточнила у юриста, как можно убрать брошенные машины с парковки:
— Надо подать заявление в суд по месту жительства заявителя. Суд выяснит сведения о владельцах и, если установит, что они отказались от права собственности на эти автомобили, тогда признает машину бесхозной и передаст ее в собственность заявителю. А заявитель в таком случае распоряжается машиной как ему угодно и может убрать ее с парковки, — рассказала КП-Новосибирск юрист Марина Пьянкова.
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