«Будут стоять, пока не рассыплются»: сибиряк пожаловался на брошенные машины у поликлиники под Новосибирском

18 Июнь 2020 2020-06-18T07:41:31+03:00

Машины стоят на парковке уже несколько лет. Фото: "Город Обь Онлайн"

Мы узнали у юриста, что делать с автохламом на стоянке

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Житель города Обь в Новосибирской области пожаловался на брошенные машины, которые несколько лет занимают парковку возле поликлиники № 2. Куда делись хозяева автомобилей, неизвестно, но с каждым годом бесхозных авто становится на небольшой парковке все больше.

Возле больницы не могут припарковаться другие жители Оби.

— Машины стоят и ржавеют здесь два года, если не больше. В этом году добавилась еще одна машина-погорелец. Они так и будут там стоять, пока не рассыплются, или есть какая-то штрафстоянка для них? Продали бы уже их хозяева, если они живы, — пожаловался местный житель в группе «Город Обь Онлайн».

Но брошенные авто можно убрать, рассказываем как.

КП-Новосибирск уточнила у юриста, как можно убрать брошенные машины с парковки:

— Надо подать заявление в суд по месту жительства заявителя. Суд выяснит сведения о владельцах и, если установит, что они отказались от права собственности на эти автомобили, тогда признает машину бесхозной и передаст ее в собственность заявителю. А заявитель в таком случае распоряжается машиной как ему угодно и может убрать ее с парковки, — рассказала КП-Новосибирск юрист Марина Пьянкова.

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