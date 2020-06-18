«Матерился в суде и угрожал»: на сибиряка, задержавшего пьяного начальника ГИБДД, завели уголовное дело

18 Июнь 2020 2020-06-18T06:03:54+03:00

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В отношении сибиряка, ставшего известным после скандальной истории с задержанием пьяного начальника ГИБДД, завели уголовное дело. Это уже другая история, она не связана с предыдущим конфликтом.

Ночью его остановил инспектор ДПС из-за темной тонировки. Он обозвал полицейского. Инспектор ДПС подал в суд.

— По версии следствия, в мае текущего года в Куйбышевском районном суде города Куйбышев рассматривалось гражданское дело по иску старшего инспектора ДПС о защите чести и достоинства, компенсации морального вреда. В ходе судебного заседания подозреваемый проявил неуважение к суду: он выразился в адрес истца грубой нецензурной бранью и высказал угрозу применения насилия, — рассказали в пресс-службе СК по Новосибирской области. — В квартире подозреваемого провели обыск. Мужчина задержан. Следствием решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

На новосибирца завели уголовные дела по двум статьям: «Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства» и «Оскорбление представителя власти».

По гражданскому иску инспектора ДПС, суд принял решение удовлетворить его, но вместо заявленных 100 тысяч рублей, оскорбивший его сибиряк должен будет выплатить 10 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU