2020-06-18T05:43:49+03:00
Происшествия

«От удара завалился на бок»: в Новосибирске столкнулись «Жигули» с иномаркой

К месту аварии приехали «Скорая помощь» и спасатели
Надежда РЫЖКИНА
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На шоссе столкнулись два автомобиля.На шоссе столкнулись два автомобиля.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В четверг, 18 июня, в Первомайском районе Новосибирска произошло серьезное ДТП. Столкнулись два автомобиля.

— На Старом шоссе недалеко от остановки «Светлая», при движении в сторону центра Новосибирска, столкнулись «Жигули» («ВАЗ-2105») и внедорожник «Mitsubishi Pajero», последний от удара завалился на левый бок, — сообщили в группе «АСТ-54».

На место выехали врачи, спасатели и сотрудники ГИБДД.

На месте работают врачи и спасатели. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

На месте работают врачи и спасатели.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Новосибирцы пытаются предположить, из-за чего столкнулись автомобили.

— По моему субъективному мнению, вина водителя «Жигулей» есть однозначно. Я ехал на «Сеятеле» 120 км/ч, он меня без проблем обогнал и дальше полетел как угорелый. Скорее всего, по правой полосе пошел в очередной обгон, и на тебе, — написал очевидец в комментариях.

Пока что информация о причинах аварии и пострадавших уточняется. КП-Новосибирск следит за развитием событий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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