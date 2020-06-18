2020-06-18T05:28:03+03:00
Общество

Новосибирские законодатели предложили отнести вывоз жидких бытовых отходов к коммунальным услугам

Это существенно отразится на платежах жителей – в лучшую сторону
Екатерина ИВАНОВА
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Предложение Андрея Панфёрова получило на заседании комитета единодушную поддержку. Фото: zsnso.ruПредложение Андрея Панфёрова получило на заседании комитета единодушную поддержку. Фото: zsnso.ru
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Депутаты комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам предлагают отнести вывоз ЖБО в разряд бытовых отходов. Они предложили обратиться к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

- Рассмотрение данного вопроса на заседании комитета было инициировано мной ввиду многочисленных обращений граждан, проживающих на моём избирательном округе в Чановском районе, - обратился к депутатам первый заместитель Председателя Законодательного Собрания Андрей Панфёров. - Хотелось бы подчеркнуть, что проблема, с которой столкнулись жители многоквартирных домов, характерна не только для Новосибирской области, но и для многих регионов нашей страны. Речь идёт о ситуации, связанной с увеличением размера платы за услугу по сбору и вывозу жидких бытовых отходов.

По словам первого вице-спикера, сложившееся положение обусловлено тем, что в соответствии с действующим законодательством сбор и вывоз ЖБО не является регулируемым видом деятельности, а относится к конкурентному виду услуг. Это порождает ситуации, при которых организации, осуществляющие услуги по сбору и вывозу жидких бытовых отходов и преследующие цель – извлечение прибыли, необоснованно увеличивают тарифы на указанную услугу. Так, например, в Новосибирской области размер платы за указанную услугу увеличился в 2020 году в сравнении с 2019 годом более чем в два раза.

В настоящее время в силу норм действующего законодательства граждане оплачивают услугу по сбору и вывозу ЖБО исходя из общей площади жилого помещения (квадратного метра). Однако объем образующихся отходов зависит не от площади жилого помещения, а от количества лиц, проживающих на ней. Отнесение услуги по сбору и вывозу жидких бытовых отходов к коммунальной услуге позволит производить расчет размера платы, за данную услугу исходя из показаний приборов учета воды, а при отсутствии приборов учета - исходя из норматива накопления ЖБО.

- Единственный путь для решения существующей проблемы - отнести услуги по сбору и вывозу жидких бытовых отходов к коммунальным, - подчеркнул Андрей Панфёров. - Это возможно только путем внесения изменений в нормативные правовые акты федерального уровня. В этой связи подготовлен соответствующий проект обращения Законодательного Собрания к Председателю Правительства Российской Федерации и к Председателю Государственной Думы. Проект разрабатывался при участии министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области.

Предложение Андрея Панфёрова получило на заседании комитета единодушную поддержку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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