2020-06-18T04:52:18+03:00
Общество

Прятали в носках: двоих студентов арестовали за сбыт наркотиков

Полицейские нашли у них почти 200 граммов марихуаны
Надежда РЫЖКИНА
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Студенты прибегли к хитрости, заворачивая наркотик в носки. Фото: ГУ МВД РФ по НСО.Студенты прибегли к хитрости, заворачивая наркотик в носки. Фото: ГУ МВД РФ по НСО.
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Полиция задержала двух молодых наркодилеров из Кемеровской области, которые учились в новосибирском вузе. Студентов подозревают в том, что они сбывали в Новосибирске марихуану. Причем делали это оригинально — заворачивали наркотик в носки.

Все наркотики полиция изъяла и продолжает расследование. Фото: ГУ МВД РФ по НСО.

Все наркотики полиция изъяла и продолжает расследование. Фото: ГУ МВД РФ по НСО.

— Подозреваемые – двое студентов 18 и 22 лет. Их задержали при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» областной полиции в Ленинском районе. Задержанных и их машину осмотрели, провели обыски в домах. Полицейские изъяли больше 150 граммов марихуаны из мест жительства, и еще 47 граммов обнаружили в тайниках-закладках. Злоумышленники маскировали наркотик, пряча его в носки, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В отношении молодых людей возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере». Сейчас их заключили под стражу, пока продолжается расследование.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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