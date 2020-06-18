Прятали в носках: двоих студентов арестовали за сбыт наркотиков
Полиция задержала двух молодых наркодилеров из Кемеровской области, которые учились в новосибирском вузе. Студентов подозревают в том, что они сбывали в Новосибирске марихуану. Причем делали это оригинально — заворачивали наркотик в носки.
Все наркотики полиция изъяла и продолжает расследование. Фото: ГУ МВД РФ по НСО.
— Подозреваемые – двое студентов 18 и 22 лет. Их задержали при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» областной полиции в Ленинском районе. Задержанных и их машину осмотрели, провели обыски в домах. Полицейские изъяли больше 150 граммов марихуаны из мест жительства, и еще 47 граммов обнаружили в тайниках-закладках. Злоумышленники маскировали наркотик, пряча его в носки, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
В отношении молодых людей возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере». Сейчас их заключили под стражу, пока продолжается расследование.
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ИСТОЧНИК KP.RU