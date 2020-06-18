2020-06-18T04:46:44+03:00
Общество

Новосибирец напал на кассира за просьбу надеть маску: конфликт сняла камера видеонаблюдения

Администратор вступился за женщину, завязалась потасовка
Ульяна ДЖАНКОВА
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Новосибирец напал с кулаками на кассира, когда она попросила надеть маску. Фото: стоп-кадрНовосибирец напал с кулаками на кассира, когда она попросила надеть маску. Фото: стоп-кадр
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В одном из магазинов на улице Твардовского в Первомайском районе Новосибирска произошел конфликт между кассиром и покупателем. Яблоком раздора стала защитная маска. Мужчина якобы забыл ее дома. На замечание он отреагировал бурно, начал тыкать кулаком в лицо женщине, а потом и вовсе попытался ударить ее по голове. За нее вступился администратор, в супермаркете началась драка. Утихомирили буйного новосибирца бойцы Росгвардии.

Как сообщают очевидцы, мужчины был выпившим. Конфликт сняла камера видеонаблюдения.

Напомним, громкий скандал произошел в трамвае, когда пассажирка принципиально отказалась натягивать с подбородка маску. Трамваи встали в пробку и ждали, пока сибирячка выполнит требование кондуктора. Многие в то утро опоздали на работу. Недовольные попутчики эмоционально высказали все, что думают о поступки женщины.

Новосибирец напал на кассира, когда та попросила надеть маску.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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