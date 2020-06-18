2020-06-18T04:45:45+03:00
Общество

«Порезал ему шею и лицо»: рыбак напал на друга с разбитой бутылкой

За преступление он может лишиться свободы на 2 года
Надежда РЫЖКИНА
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В Каргате случилась ссора между двумя рыбаками.В Каргате случилась ссора между двумя рыбаками.
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Двое жителей Каргата в Новосибирской области, пошли ловить ночью рыбу и, выпив, поссорились друг с другом. Конфликт перерос в драку, в которой один рыбак порезал «розочкой» от разбитой бутылки другого.

— Транспортные полицейские установили, что драка произошла на железнодорожном мосту через реку Каргат. Одному из рыбаков 40 лет, раньше был судим за причинение вреда здоровья человеку. Он разбил стеклянную бутылку и горлышком с острыми краями несколько раз ударил 49-летнего мужчину по лицу и шее, — сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по СФО.

Пострадавший мужчина вылечился. Судебно-медицинская экспертиза показала, что его повреждения были легким вредом здоровью, и дознаватели возбудили уголовное дело. Теперь вспылившему рыбаку грозит максимум лишение свободы на 2 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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