2020-06-18T02:48:29+03:00
Общество

Погода в Новосибирске на 18 июня 2020 года: не забудьте взять зонтики

Мы узнали, какой будет погода в Новосибирске 18 июня 2020 года
Надежда РЫЖКИНА
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В Новосибирске 18 июня будет теплая погода с небольшим дождем.В Новосибирске 18 июня будет теплая погода с небольшим дождем.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Погода в Новосибирске 18 июня 2020 года: в городе обещают теплую погоду с небольшим дождем.

— Днем температура воздуха в Новосибирске составит +22-24 градус, ночью — +11-13 градусов. Ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, а днем местами — кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный, ночью будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду, днем — со скоростью 5-10 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области температура ночью составит +9-14 градусов. Днем воздух прогреется до +21-26 градусов. Ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Также будет дуть северо-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду.

«Яндекс» дает похожий прогноз. По данным сайта, днем в Новосибирске будет пасмурно, небольшой дождь, температура днем составит +19-22 градуса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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