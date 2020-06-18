2020-06-18T03:05:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 18 июня 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 18 июня 2020 года покажет, что происходит в регионе
александра сударь
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Пока опасная болезнь не сдает своих позиций: каждые сутки коронавирусом заболевают не менее ста человек.Пока опасная болезнь не сдает своих позиций: каждые сутки коронавирусом заболевают не менее ста человек.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В регионе по-прежнему остается два «чистых» района, где нет зараженных: наша карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 18 июня 2020 года покажет, где есть заболевшие.

— 264 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы в больницы районов области, — говорится в сообщении оперштаба регионального правительства.

О ситуации в регионе расскажет карта распространения коронавируса.

О ситуации в регионе расскажет карта распространения коронавируса.

Напомним, с начала эпидемии коронавирусом заболели 4604 человек, в том числе 309 детей, выздоровели 2387 пациентов, к сожалению, 62 пациента скончались.

За послдение сутки стало известно о смерти еще двух пациентов инфекционного госпиталя: это 73-летний мужчина и 70-летняя женщина.

В регионе по-прежнему действует режим самоизоляции и масочный режим. Ежедневно оперштаб сообщает о не менее ста новых заболевших коронавирусом. Опасная болезнь пока не сдает своих позиций.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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