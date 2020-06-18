Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 18 июня 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

18 Июнь 2020 2020-06-18T03:05:00+03:00

Пока опасная болезнь не сдает своих позиций: каждые сутки коронавирусом заболевают не менее ста человек. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 18 июня 2020 года покажет, что происходит в регионе

Изменить размер текста: A A

В регионе по-прежнему остается два «чистых» района, где нет зараженных: наша карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 18 июня 2020 года покажет, где есть заболевшие.

— 264 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы в больницы районов области, — говорится в сообщении оперштаба регионального правительства.

О ситуации в регионе расскажет карта распространения коронавируса.

Напомним, с начала эпидемии коронавирусом заболели 4604 человек, в том числе 309 детей, выздоровели 2387 пациентов, к сожалению, 62 пациента скончались.

За послдение сутки стало известно о смерти еще двух пациентов инфекционного госпиталя: это 73-летний мужчина и 70-летняя женщина.

В регионе по-прежнему действует режим самоизоляции и масочный режим. Ежедневно оперштаб сообщает о не менее ста новых заболевших коронавирусом. Опасная болезнь пока не сдает своих позиций.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU