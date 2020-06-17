Анестезиолог из Новосибирска попал в «Список памяти» медиков, умерших из-за коронавируса
Анестезиолог из Новосибирска появился в федеральном «Списке памяти», где перечислены имена погибших во время пандемии коронавиурса медработников. Согласно данным, приведенным на сайте, скончавшийся — 57-летний Юрий Анатольевич Крылов, работавший в ГКБ № 2.
Официально областной оперштаб не сообщал о том, что в Новосибирске от коронавируса скончался еще один медик. КП-Новосибирск направила запрос в областной минздрав, чтобы выяснить, действительно ли Юрий Крылов скончался от COVID-19.
Согласно данным, приведенным на сайте, скончавшийся — 57-летний Юрий Анатольевич Крылов. Фото: скриншот\https://sites.google.com/
Стоит отметить, что накануне, 15 июня, оперштаб сообщал о том, что в регионе от коронавируса скончались еще два человека: 57-летний мужчина и 73-летняя женщина. Согласно данным уже за 17 июня, всего в Новосибирской области было выявлено 4604 случая заболевания COVID-19, из них 309 детей. Всего выздоровели 2387 пациентов.
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ИСТОЧНИК KP.RU