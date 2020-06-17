Анестезиолог из Новосибирска попал в «Список памяти» медиков, умерших из-за коронавируса

17 Июнь 2020 2020-06-17T23:24:02+03:00

Анестезиолог из Новосибирска появился в федеральном «Списке памяти», где перечислены имена погибших во время пандемии коронавиурса медработников. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Изменить размер текста: A A

Анестезиолог из Новосибирска появился в федеральном «Списке памяти», где перечислены имена погибших во время пандемии коронавиурса медработников. Согласно данным, приведенным на сайте, скончавшийся — 57-летний Юрий Анатольевич Крылов, работавший в ГКБ № 2.

Официально областной оперштаб не сообщал о том, что в Новосибирске от коронавируса скончался еще один медик. КП-Новосибирск направила запрос в областной минздрав, чтобы выяснить, действительно ли Юрий Крылов скончался от COVID-19.

Согласно данным, приведенным на сайте, скончавшийся — 57-летний Юрий Анатольевич Крылов. Фото: скриншот\https://sites.google.com/

Стоит отметить, что накануне, 15 июня, оперштаб сообщал о том, что в регионе от коронавируса скончались еще два человека: 57-летний мужчина и 73-летняя женщина. Согласно данным уже за 17 июня, всего в Новосибирской области было выявлено 4604 случая заболевания COVID-19, из них 309 детей. Всего выздоровели 2387 пациентов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще два человека умерли от коронавируса: что о них известно

С начала эпидемии от инфекции скончались 57 пациентов инфекционного госпиталя (подробнее).

В Новосибирской области за сутки коронавирусом заболели 107 человек

Об этом сообщили в оперштабе регионального правительства (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU