2020-06-17T22:00:05+03:00
Общество

Открытие пляжей в Новосибирске в 2020 году: сроки, где можно будет купаться

Открытие пляжей в Новосибирске в 2020 году: рассказываем, где сибиряки смогут отдохнуть
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирске уже полностью готовы к открытию шесть пляжей.В Новосибирске уже полностью готовы к открытию шесть пляжей.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Открытие пляжей в Новосибирске в 2020 году: к работе уже полностью готовы шесть мест для купания. Они смогут начать свою работу после того, как в регионе завершится режим самоизоляции. Всего в этом году в Новосибирской области планируется открыть 21 пляж.

— Государственными инспекторами по маломерным судам (ГИМС) официально приняты и допущены к эксплуатации такие пляжи, как «Галичный», «Бумеранг», «Детский», «У моря Обского», «Звезда» в Советском районе и один пляж в Барабинском районе — «Бухта Лазурная». Там уже ежедневно дежурят матросы-спасатели, прошедшие специальное обучение и подготовленные для оказания помощи людям, в наличии у них имеются все необходимые спасательные средства. Однако, в любом случае, начать свою работу они смогут только после снятия ограничительных мер в регионе, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.

В МЧС также отмечают, что помимо официальных пляжей, люди часто отдыхают на различных «диких» местах для купания. По официальным данным, в Новосибирской области таких мест 309. Спасатели утверждают, что именно купание в запрещенных местах — самая частая причина различных происшествий на воде. При этом, по закону, за нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах людям грозит штраф от 300 до 1000 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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