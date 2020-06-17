В Новосибирске такси врезалось в грузовик: пострадал ребенок

17 Июнь 2020 2020-06-17T21:19:18+03:00

Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях

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В Новосибирске в районе станции Разъезд Иня такси врезалось в грузовик. Несмотря на то, что машина получила серьезные повреждения, водитель попытался скрыться с места ДТП.

— В универсале Lada Largus находился водитель, женщина и четверо детей, из которых двое — до года. Легковой автомобиль врезался в грузовик-пятитонник. Однако, несмотря на то, что такси было сильно поврежденное, водитель попытался уехать с места ДТП, но был остановлен у Порше центра. В аварии пострадала девочка, ехавшая в такси на переднем сиденье. На месте происшествия работали сотрудники ДПС и скорой помощи, — цитирует очевидцев паблик «АСТ-54».

Несмотря на то, что машина получила серьезные повреждения, водитель попытался скрыться с места ДТП. Фото: "АСТ-54"

В комментариях под постом многие сибиряки осудили водителя, пытавшегося уехать с места ДТП. А некоторые отметили, что в такой серьезной аварии при более неблагоприятном исходе пострадавших могло быть больше:

— Как вообще можно пытаться скрыться на такой машине?

— Врезался бы в грузовик побольше, ему пришел бы конец.

— Оставление места ДТП — это вообще статья, — пишут люди.

Получить оперативный комментарий от ГУ МВД по Новосибирской области не удалось. КП-Новосибирск будет следить за развитием событий.

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ИСТОЧНИК KP.RU