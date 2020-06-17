Сибирячка нашла на грядке с клубникой шестерых новорожденных котят

17 Июнь 2020 2020-06-17T19:05:26+03:00

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Сибирячка обнаружила на грядках в своем огороде крайне необычный «урожай» — шестерых новорожденных котят. Малышам срочно пришлось искать приемную маму-кошку.

— Дачный участок с домиком у нас находится в СНТ «Строитель». Когда нашла котят на грядке с клубникой, конечно, удивилась. Ведь подбросить их нам не могли: слишком далеко от забора. Значит, либо кошка тут окотилась, либо сюда перенесла детенышей. Забирать их в дом не стали, сделали им укрытие от солнца и решили подождать: может быть, мать вернется. Но позже узнали: недалеко машина сбила какую-то кошку. Видимо, это она и была, — рассказала хозяйка участка Юлия изданию «Навигатор». — Тогда решили с мужем искать им передержку.

Малышам срочно пришлось искать приемную маму-кошку. Фото: "Навигатор"

Хоть эта задача была довольно непростой, супруги с ней справились. И котята отправились в другой район города. Кстати, одному из них повезло вдвойне — его решила оставить у себя Наталья, согласившаяся приютить малышей. Но, все же, один вопрос оставался открытым: котятам нужна была приемная мама, которая могла бы их выкормить. Наталья сразу начала искать недавно окотившуюся кошку. И нашлась подходящая кандидатка буквально спустя несколько часов: по словам хозяев, их питомица очень спокойная и сможет принять найденышей. А как только котята откроют глазки и немного окрепнут, им начнут искать любящих хозяев.

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