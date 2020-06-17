«Машинист пытался затормозить»: под Новосибирском поезд сбил глухого мужчину

17 Июнь 2020 2020-06-17T17:32:43+03:00

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Под Новосибирском глухого мужчину сбил поезд. Трагедия произошла вечером 16 июня на станции Мочище, когда сибиряк переходил железнодорожные пути.

— Около девяти часов вечера мужчина переходил на станции Мочище железнодорожные пути перед проходящим электровозом. Локомотивная бригада сразу же начала громко сигналить, однако на гудок поезда сибиряк не реагировал. Машинист постарался экстренно затормозить, но, увы, это не помогло избежать наезда. Мужчина получил серьезные травмы и скончался в больнице, — сообщили в Западно-Сибирском Следственном Управлении на транспорте СК РФ. — Позже было установлено, что погибший имел инвалидность по слуху.

В настоящее время по факту данного происшествия проводится проверка, все обстоятельства случившегося устанавливаются. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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