2020-06-17T16:32:58+03:00
Происшествия

В Новосибирске «Девятка» врезалась в мотоцикл: пострадала пенсионерка

Авария случилась в Дзержинском районе
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирске в ДТП с мопедом пострадала пенсионерка. Фото: ГИБДД по НовосибирскуВ Новосибирске в ДТП с мопедом пострадала пенсионерка. Фото: ГИБДД по Новосибирску
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В Новосибирске в ДТП с мопедом пострадала пенсионерка. Авария случилась в Дзержинском районе.

— Сегодня 65-летний водитель мотоцикла «Урал» ехал по улице Волочаевской со стороны улицы Есенина в сторону Гусинобродского шоссе. Около дома № 222 на улице Волочаевской в заднюю часть мотоцикла врезался автомобиль ВАЗ-2109. После этого автомобиль скрылся, — сообщили в ГИБДД по Новосибирску.

Авария случилась в Дзержинском районе. Фото: ГИБДД по Новосибирску

Авария случилась в Дзержинском районе. Фото: ГИБДД по Новосибирску

В ДТП пострадала 63-летняя бабушка, ехавшая на мотоцикле за водителем. Ее доставили в больницу с травмой ноги. На месте работали сотрудники ГИБДД.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала еще об одной аварии, произошедшей в Новосибирске сегодня, 17 июня. В Заельцовском районе Новосибирска таксист сбил 8-летнего мальчика на велосипеде. Ребенок сильно ударился головой: его госпитализировали с сотрясением головного мозга и ушибами

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ИСТОЧНИК KP.RU

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