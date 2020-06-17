2020-06-17T15:18:53+03:00
Происшествия

Спасатели нашли тело мальчика, утонувшего в котловане в Новосибирске

Его передали сотрудникам полиции
Алена КУЛЕШОВА
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Тело мальчика было передано сотрудникам полиции.Тело мальчика было передано сотрудникам полиции.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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В МЧС сообщили, что было найдено тело мальчика, утонувшего в котловане в Ленинском районе. На месте работают сотрудники полиции.

— Тело мальчика было найдено спасателями муниципальной аварийной службы в 17:55. Оно было передано сотрудникам полиции для выполнения следственных мероприятий, — пояснили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Напомним, трагедия произошла 17 июня в котловане, не предназначенном для купания, который находится вблизи улицы Стартовая,1 на жилмассиве Горский. По предварительным данным, подросток и четверо его друзей пришли туда, чтобы искупаться. В какой-то момент один из мальчиков скрылся под водой. Следователи проводят проверку по данному факту.

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Следователи проводят проверку по данному факту (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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