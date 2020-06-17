2020-06-17T13:26:37+03:00
Общество

Бойцы группы быстрого реагирования АБ ГВАРДИЯ задержали преступного "отвлекалу"

16 июня в 13:49 кнопка тревожной сигнализации была нажата в магазине хозяйственных товаров, расположенном на проспекте Дзержинского.
Поделиться:
Фото предоставлено пресс-службой АБ ГВАРДИЯФото предоставлено пресс-службой АБ ГВАРДИЯ
Изменить размер текста:

Работники магазина указали прибывшим бойцам ГБР на молодого мужчину, выполнявшего, по их словам, роль отвлекающего в преступном сценарии, и попросили задержать его. Мужчина тут же был задержан.

Благодаря записям камер видеонаблюдения стало известно, каким образом жулики совершили кражу. Действуя явно по предварительному сговору, вошли в магазин одновременно и по торговым рядам прохаживались вместе. Мелкие бытовые товары, которые планировали приобрести, складывали в одну корзину, туда же положили женские духи стоимостью 3 000 рублей. Камера зафиксировала этот важный момент. А потом они вдруг засуетились и разошлись: один с какими-то вопросами подошёл к продавцу, а второй – на кассу оплачивать товары. Духов в его покупке уже не было. Не было их и на витрине, где они стояли прежде.

Таким образом, стала понятна роль остававшегося в магазине жулика – он должен был отвлечь внимание продавцов для того, чтобы приятель совершил кражу.

Гвардейцы передали задержанного «отвлекалу» сотрудникам полиции.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Скрылся под водой»: в Новосибирске утонул 15-летний мальчик
Бойцы группы быстрого реагирования АБ ГВАРДИЯ задержали преступного "отвлекалу"
«Ни проехать ни проплыть»: в Новосибирске перекресток скрылся под водой
Не вернулась с работы: под Новосибирском ищут шатенку в джинсовой куртке
«Я пришел, чтобы зарезать тебя»: новосибирца будут судить за то, что взял в заложницы свою жену
«Сильно ударился головой»: в Новосибирске таксист сбил 8-летнего мальчика
Депутат Госдумы Карелин ответил Боне на ее фразу про раздачу денег «нищебродам и алкашам»
Число пострадавших при взрыве на военном полигоне под Новосибирском увеличилось до пяти
Сибирячка чудом увернулась от летящего на нее автомобиля: происшествие сняла камера видеонаблюдения
Мама исхудавшей девочки, попавшей в реанимацию, рассказала, почему не обратилась к врачам
Минздрав проверит больницу Болотнинского района после сообщения о том, что у соцработников подозревают коронавирус
«Заливает стекло, ничего не видно»: возле Бердского шоссе забил гейзер из-под земли
«Били ножом так, что он сломался»: следователи рассказали страшные подробности убийства 19-летней девушки
Александр Карелин показал свой кнопочный мобильник Nokia за 3 тысячи рублей
«От удара грузовик перевернулся»: под Новосибирском в аварии погиб пенсионер
В Новосибирске прорубили тоннель к станции «Спортивная»
В Новосибирской области издана уникальная развивающая программа для детей
Почему новосибирцы после ослабления режима самоизоляции продолжают сидеть дома и все меньше ходят по магазинам?