Бойцы группы быстрого реагирования АБ ГВАРДИЯ задержали преступного "отвлекалу"

17 Июнь 2020 2020-06-17T13:26:37+03:00

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Работники магазина указали прибывшим бойцам ГБР на молодого мужчину, выполнявшего, по их словам, роль отвлекающего в преступном сценарии, и попросили задержать его. Мужчина тут же был задержан.

Благодаря записям камер видеонаблюдения стало известно, каким образом жулики совершили кражу. Действуя явно по предварительному сговору, вошли в магазин одновременно и по торговым рядам прохаживались вместе. Мелкие бытовые товары, которые планировали приобрести, складывали в одну корзину, туда же положили женские духи стоимостью 3 000 рублей. Камера зафиксировала этот важный момент. А потом они вдруг засуетились и разошлись: один с какими-то вопросами подошёл к продавцу, а второй – на кассу оплачивать товары. Духов в его покупке уже не было. Не было их и на витрине, где они стояли прежде.

Таким образом, стала понятна роль остававшегося в магазине жулика – он должен был отвлечь внимание продавцов для того, чтобы приятель совершил кражу.

Гвардейцы передали задержанного «отвлекалу» сотрудникам полиции.