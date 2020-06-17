«Ни проехать ни проплыть»: в Новосибирске перекресток скрылся под водой
В Октябрьском районе перекресток на проезжей части практически полностью оказался под водой. Машинам, проезжающим там, приходится утопать в огромных лужах.
— Небольшой гейзер появился из-под земли на пересечении улиц Бориса Богаткова и Кошурникова, — сообщается в паблике «АСТ-54». — Перекресток практически полностью оказался под водой.
В СГК КП-Новосибирск пояснили, что причиной случившегося стал прорыв трубопровода во время проведения испытаний теплосетей в Дзержинском районе. Специалисты уже работают на месте.
— Аварийно-выездная бригада энергетиков перекрыла трубопровод и в ближайшее время приступит к устранению повреждения. Это потребует временного ограничения движения автотранспорта, — пояснили в СГК. — Мы просим пешеходов и автомобилистов быть осторожнее и не приближаться к месту повреждения, это небезопасно из-за возможного подмыва грунта.
Тем временем, в комментариях под постом в паблике многие сибиряки отметили, что подобные ситуации стали происходить в городе все чаще:
— Уже который раз такое, как будто никогда не кончится.
— Неужели по городу теперь не проехать на чистой машине.
— Ни проехать ни проплыть, — пишут люди.
В Новосибирске перекресток скрылся под водой.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU