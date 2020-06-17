2020-06-17T13:20:23+03:00
Общество

«Ни проехать ни проплыть»: в Новосибирске перекресток скрылся под водой

На месте работают специалисты
Алена КУЛЕШОВА
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В Октябрьском районе перекресток на проезжей части практически полностью оказался под водой. Фото: "АСТ-54"В Октябрьском районе перекресток на проезжей части практически полностью оказался под водой. Фото: "АСТ-54"
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В Октябрьском районе перекресток на проезжей части практически полностью оказался под водой. Машинам, проезжающим там, приходится утопать в огромных лужах.

— Небольшой гейзер появился из-под земли на пересечении улиц Бориса Богаткова и Кошурникова, — сообщается в паблике «АСТ-54». — Перекресток практически полностью оказался под водой.

В СГК КП-Новосибирск пояснили, что причиной случившегося стал прорыв трубопровода во время проведения испытаний теплосетей в Дзержинском районе. Специалисты уже работают на месте.

— Аварийно-выездная бригада энергетиков перекрыла трубопровод и в ближайшее время приступит к устранению повреждения. Это потребует временного ограничения движения автотранспорта, — пояснили в СГК. — Мы просим пешеходов и автомобилистов быть осторожнее и не приближаться к месту повреждения, это небезопасно из-за возможного подмыва грунта.

Тем временем, в комментариях под постом в паблике многие сибиряки отметили, что подобные ситуации стали происходить в городе все чаще:

— Уже который раз такое, как будто никогда не кончится.

— Неужели по городу теперь не проехать на чистой машине.

— Ни проехать ни проплыть, — пишут люди.

В Новосибирске перекресток скрылся под водой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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