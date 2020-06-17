Не вернулась с работы: под Новосибирском ищут шатенку в джинсовой куртке

17 Июнь 2020 2020-06-17T12:45:57+03:00

О ее местонахождении ничего не известно с 13 июня

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В Бердске ищут 48-летнюю Шипицыну Анжелу Владимировну. Женщина пропала 13 июня: она вышла с работы немного пораньше из-за плохого самочувствия. По пути с работы она зашла в магазин, сделала покупки, вышла оттуда, но до дома так и не добралась.

— Приметы: рост 155 сантиметров, худощавое телосложение, крашеные темно-каштановые волосы, голубые глаза, — сообщается в ориентировке «Поискового отряда «Лиза Алерт». — На момент своего исчезновения женщина была одета в синюю джинсовую куртку, серые брюки и черные туфли.

Поисковики также отмечают, что пропавшая может находиться в разных районах области. В поисках сибирячки нужна помощь добровольцев.

Если вы знаете что-нибудь о том, где сейчас может находиться Анжела Владимировна или вы просто видели ее на улице, волонтеры просят сразу же сообщить об этом по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщить в полицию по единому номеру 112.

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